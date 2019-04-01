В Киеве полицейские открыли два дела и составили 4 админпротокола о нарушениях избирательного законодательства

В столице в день голосования на выборах президента полицейские начали два уголовных производства и составили 4 админпротокола о нарушениях избирательного законодательства.

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Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, подводя итоги работы правоохранительных органов в день голосования, информирует Отдел коммуникации столичной полиции.

Всего в день выборов столичная полиция зарегистрировала 232 сообщения о нарушениях, касающихся избирательного процесса. Составлено 4 административных протокола (на трех членов УИК и избирателя, который пришел на участок в нетрезвом состоянии) и начато 2 уголовных производства.

«Уголовные производства расследуются по факту похищения бюллетеня и по факту использования ручек, чернила которых через некоторое время исчезали», - отметил Корищенко.

Кроме того, в течение дня взрывотехники проверяли помещения на выявление подозрительных предметов. В результате никаких опасных веществ не обнаружено.

Крищенко подчеркнул, что и полицейские, и бойцы Нацгвардии, и сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций справились с заданиями по надлежащему обеспечению избирательного процесса.

Как сообщал УНИАН, в день голосования на выборах президента к охране правопорядка на избирательных участках было привлечено около 6 тысяч полицейских.