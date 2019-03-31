Выборы президента почти сорвали в СИЗО Киева - Денисова несколько часов искала членов избирательной комиссии (видео)

Представитель комиссии пояснила задержку отсутствием помещения для голосования.

В Киевском следственном изоляторе (СИЗО) не вовремя началось голосование из-за отсутствия на своих местах членов избирательной комиссии.

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Как сообщается на странице в соцсети уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, для организации работы было потрачено более двух часов. Хотя голосование должно было начаться в 8:00.

Представитель изолятора утверждал, что осужденные и сотрудники готовы к волеизъявлению, однако нет самих членов участковой избирательной комиссии. Тогда Денисова зашла в одно из помещений, где двое мужчин с бейджами начали на скорую руку организовывать процесс голосования.

Полицейские присутствовали вообще в другом помещении СИЗО.

"Была задержка, потому что не предоставили помещение,сколько людей будет голосовать, поэтому нам надо было распределить количество по спискам и количество бюллетеней, чтобы члены УИК не бегали из одного помещения в другое. СИЗО не предоставило вовремя помещение. Его предоставили нам поздно сегодня", - пояснила председатель комиссии.