В Черниговской области националисты повредили бюст Ватутина (фото)

Националисты оставили на постаменте документ, в котором приняли ответственность за повреждение на себя, а также требование к местной власти вывезти бюст из села и завершить там декоммунизацию.

В Черниговской области представители националистической организации «Сокол» повредили бюст советского военачальника Николая Ватутина, расположенного в селе Феськовка Менского района.

Об этом сообщается на странице областной организации ВОО «Сокол» в Facebook.

Согласно сообщению, в ночь на 27 марта представители организации разбили бюст генерала Ватутина и табличку, размещенную на постаменте.

Кроме того, они оставили на постаменте документ, в котором приняли ответственность за повреждение на себя, а также требование к местной власти вывезти бюст из села и завершить там декоммунизацию.

В заметке представители организации также напомнили, что Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации голодоморов и политических репрессий. В частности, из-за недальновидности военачальника при форсировании Днепра и штурме немецких фортификаций на Букринском плацдарме (под Киевом) в 1943 году погибли почти 400 тысяч советских солдат, тогда как потери противника были в 10 раз меньше.

Читайте такжеВозле Рады облили красной краской памятник Ватутину, там произошла стычка (фото)

Сообщения в полицию по данному факту не поступали.

Как прокомментировал УНИАН представитель Института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко, фигура Ватутина в истории Украины противоречивая, поскольку он участвовал в изгнании нацистов с территории Украины, но причастен к разработке «черной пехоты», когда мужчин фактически с 16 до 50 лет без подготовки и вооружения бросали в бой (это и привело к значительным потерям украинцев в 1943-1944 годах во время Второй мировой войны).

Он напомнил, что и возле Верховной Рады Украины остается памятник Ватутину, хотя постоянно звучат требования проукраинской общественности о его сносе.

«Общественная инициатива свидетельствует, что историкам эти вопросы надо ускорять, но пока не получается», - сказал Бутко.

Ранее УНИАН сообщал, что коллегия судей Апелляционного административного суда приняла решение отказать в требовании ВО «Свобода» отменить приостановление переименования проспекта Николая Ватутина в Киеве на проспект Романа Шухевича.