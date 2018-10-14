В Киеве радикалы пришли сносить памятник Ватутину (фото)

Правые принесли с собой кувалду и лестницу, на месте присутствовали полицейские и нацгвардейцы.

Представители батальона ОУН пришли в Мариинский парк в Киеве с намерением снести памятник Ватутину.

Читайте такжеВятрович: избавление Украины от символов коммунистического прошлого почти завершено

Об этом сообщает «Громадське». Отмечается, что радикалов возглавляет руководитель организации «батальон ОУН» Николай Коханивский. На месте собрались около сотни представителей праворадикальных организаций.

На месте происшествия присутствуют несколько сотен полицейских и представителей Нацгвардии. Действиями правоохранителей руководит заместитель министра МВД Сергей Яровой и начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Также на месте находятся представители Красного Креста и журналисты.

Крищенко заявил, что полиция будет противодействовать попыткам снести памятник. Вместе с тем, он выступает за снос памятника, но законным способом.

«Сносить это незаконный способ. Да, это символ коммунистической идеологии, но тут находится масса захоронений и определенные процедуры надо решать в законодательном поле. Этот памятник нужно убирать, но законным способом», — сказал он.

На уточняющий вопрос, будут ли задержания в случае попытки снести памятник, Крищенко отметил: «надеюсь, до этого не дойдет».

В ходе акции радикалы потеряли лестницу, она оказалась в правоохранителей. Активисты решили идти к другому памятнику.

Николай Ватутин — генерал армии Советского Союза. Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий, но он не попал в список лиц, которые подпадают под декоммунизацию.