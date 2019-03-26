В Киеве в фитнес-клубе скончался мужчина

По неподтвержденным данным, мужчина подскользнулся в бассейне.

В понедельник, 25 марта, в Киеве на Троещине в фитнес-клубе Sport Life скончался мужчина.

Об этом сообщает «Информатор».

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Инцидент произошел на проспекте Владимира Маяковского, 44. На место вызывали врачей, которым оставалось только констатировать смерть мужчины. Смерть наступила около 14:00. По адресу вызвали полицию и следственно-оперативную группу.

По данным полицейских, мужчина был посетителем фитнес-центра. Смерть наступила непосредственно в одном из помещений Sport Life, предварительно он подскользнулся в бассейне. Однако эту информацию пока не подтвердили.

Вход в здание Дворца спорта закрыли, а людей вывели. Персонал заведения отказывается от комментариев. На место работали правоохранители, которые устанавливали личность умершего и детали инцидента.

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 22 марта, в Киеве по адресу улица Елены Телиги, 17 из-за угроз повесился на своем рабочем месте продавец цветов.