В Киеве от взрыва в многоэтажке погиб находившийся в розыске за убийство россиянин

Во время осмотра взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

В Голосеевском районе Киева в результате взрыва в квартире многоэтажки погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, происшествие произошло 23 марта около 23:00 на проспекте Науки.

«Полицейские установили личность погибшего - это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», - сказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Во время осмотра взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Правоохранители предположили, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с взрывным устройством, добавил Волошин.

«Материалы должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Следователи определяются с правовой квалификацией события», - добавил Волошин.