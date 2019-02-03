Житель Мариуполя пытался привезти взрывчатку из оккупированной части Донбасса (фото)

Спрятанная взрывчатка была обнаружена сегодня в автомобиле на КПВВ «Гнутово», водитель задержан.

Сегодня на КПВВ «Гнутово» пограничники из состава Объединенных сил обнаружили в автомобиле гражданина Украины, жителя Мариуполя, спрятанную взрывчатку.

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Как сообщил на своей странице в Facebook помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, мужчина утром выехал на временно оккупированную территорию личным автомобилем и после обеда возвращался.

"Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры сектора контрразведки Управления внутренней и собственной безопасности Донецко-Луганского регионального управления совместно с сотрудниками СБУ, действующими в районе операции Объединенных сил, обнаружили спрятанные под задним сиденьем две тротиловые шашки весом 400 граммов", - написал Слободян.

Также он сообщил, что водитель и автомобиль задержаны, проводятся следственные действия.

"Это тревожный знак. Не исключено, что таким образом российско-террористические войска готовят почву для возможных террористических акций", - отмечает Слободян.