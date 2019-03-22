ДТП с маршруткой в Киеве: очевидец рассказал, как автобус снес людей на переходе (видео)

Самому водителю автобуса общаться с журналистами запретили полицейские.

В четверг, 21 марта, в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи.

Очевидец трагедии рассказал ТСН, что водитель автобуса после наезда не затормозил.

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Свидетель аварии Николай Илляшевич находился за рулем автомобиля на перекрестке. Когда на светофоре загорелся зеленый свет, мужчина тронулся с места. Однако неожиданно перед ним на красный свет пронесся автобус.

"Он ехал с высокой скоростью. Двое пострадали очень сильно, потому что просто попали под автобус", - рассказал водитель и добавил, что даже после наезда на людей водитель маршрутки не стал тормозить.

Самому водителю автобуса общаться с журналистами запретили полицейские. Он находился в шоковом состоянии и убеждал, что не понимает, как все произошло.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи, самого водителя избили очевидцы аварии. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал наказать всех виновных в ДТП с маршруткой.