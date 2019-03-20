В Киеве грузовик с гусеничным краном зацепил путепровод

С целью обеспечения безопасного движения транспорта была закрыта правая полоса движения в направлении бульвара Верховной Рады.

В Киеве днем 19 марта водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, зацепил путепровод.

Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

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«Вследствие халатности водителя грузовика повреждена балка порогового строения путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель тралу, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учтя габариты искусственного сооружения, повредил балку №4 во втором прогоне путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей. Балка повреждена с потерей несущей способности.

Кран перевозился без согласования с УК «Киевавтодор», в состоянии не приведенного в транспортное положение (с превышением габарита), без документов и необходимого сопровождения.

С целью обеспечения безопасного движения транспорта была закрыта правая полоса движения в направлении бульвара Верховной Рады и проведение испытания и обследования специализированной лабораторией. По результатам обследования будут приняты дальнейшие решения по выполнению необходимых ремонтных работ.