В центре Киева избили французскую представительницу ОБСЕ - СМИ

Столичная полиция начала расследование, но злоумышленник пока не задержан.

В центре Киева избили французскую представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ.

Об этом "Стране" сообщили источники в МВД.

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Отмечается, что инцидент произошел на улице Дарвина, когда французская наблюдательница от ОБСЕ возвращалась после полуночи к себе в гостиницу.

«Проходя по уличной лестнице за ней увязался неизвестный, похожий на бродягу, который начал просить деньги. Когда француженка попыталась отделаться от навязчивого спутника, тот несколько раз ударил ее, и, вероятно, хотел ограбить. Потерпевшая принялась громко звать на помощь и спугнула преступника, который убежал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина прибыла в Украину в феврале в роли наблюдателя на предстоящих выборах президента. Потерпевшую отправили на обследование к медикам, чтобы установить степень тяжести травм. По предварительным данным, женщина отделалась легкими телесными повреждениями.

По данному факту столичная полиция начала расследование, но злоумышленник пока не задержан.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли тело погибшего главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александра Бухтатого.

Представитель Нацполиции заявил, что, «согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле не обнаружено». В то же время ранее СМИ сообщили, что у погибшего мужчина была проломлена голова, а руки были перепачканы кровью.