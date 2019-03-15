Убийство сотрудника АП в Киеве: подозреваемого арестовали без права на залог

Личность второго нападавшего устанавливается.

В пятницу, 15 марта, Шевченковский райсуд Киева арестовал гражданина Армении, подозреваемого в нападении на работника Администрации президента.

Как сообщили в столичной прокуратуре, 25-летнего иностранца взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Подозреваемому вменяют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). Личность второго нападавшего устанавливается.

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Напомним, что утром 14 марта на улице Багговутовской в Киеве обнаружили тело неизвестного мужчины, которое лежало напротив ворот церкви.

Погибшим оказался сотрудник Администрации президента Александр Бухтатий.

Следователи выяснили, что на сотрудника АП напали двое человек с целью ограбления. Во время разбойного нападения они как минимум четыре раза ударили сотрудника АП по голове, в результате чего мужчина упал на землю.

На следующее утро тело мужчины обнаружили прохожие. Предварительно установлено, что 46-летний киевлянин умер в результате хронической ишемической болезни сердца.