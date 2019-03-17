На Черниговщине в ДТП при участии лося попали три автомобиля (фото)

Автомобиль “КИА” сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося.

В Черниговской области на автодороге Чернигов - Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и лося.

Об этом сообщили в сообществе "Чернигов. Оперативный".

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Согласно информации очевидцев, вчера вечером на трассе М-01 вблизи с. Топчиевка три автомобиля, в том числе карета скорой помощи, переехали лося.

По предварительной информации, автомобиль “КИА” сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося. Животное погибло на месте происшествия. В результате аварии автомобили получили механические повреждения.

Из водителей и пассажиров никто не пострадал.