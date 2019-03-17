цей матеріал доступний українською

На Черниговщине в ДТП при участии лося попали три автомобиля (фото)

12:23, 17 марта 2019
Происшествия
304 0
Из водителей и пассажиров никто не пострадал / иллюстрация: miskobirza.lt

Об этом сообщили в сообществе "Чернигов. Оперативный".

Читайте такжеВ центре Львова пьяный извозчик кареты с лошадьми устроил ДТП и скрылся (фото, видео)

Согласно информации очевидцев, вчера вечером на трассе М-01 вблизи с. Топчиевка три автомобиля, в том числе карета скорой помощи, переехали лося.

По предварительной информации, автомобиль “КИА” сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося. Животное погибло на месте происшествия. В результате аварии автомобили получили механические повреждения.

Из водителей и пассажиров никто не пострадал.

Фото: "Чернигов. Оперативный"
Фото: "Чернигов. Оперативный"
Фото: "Чернигов. Оперативный"
Фото: "Чернигов. Оперативный"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#лось#Черниговщина