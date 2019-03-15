Во Львове трамвай без тормозов въехал в легковушку на колее (фото)

Трамвай врезался в авто, которое перед этим протаранил грузовик.

Во Львове вечером 14 марта произошло ДТП с участием двух автомобилей и трамвая.

Как сообщил координатор ГО «Варта-1», депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, который выложил в соцсети фотографии с места аварии, ДТП произошло 14 марта в 18:15 по ул. Стуса - Липовая аллея во Львове. Обошлось без жертв.

По информации издания WN, трамвай без тормозов врезался в авто, которое перед тем ударил грузовик.

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Как отмечается, на перекрестке улиц Стуса и Липовой аллеи произошло тройное ДТП с участием трамвая №4, легковушки и грузовика МАЗ. В результате ДТП движение трамваев № 4 и 8 было долгое время заблокировано. В автомобиле находился ребенок. К счастью, обошлось без жертв.

Грузовик неожиданно сманеврировал налево, чтобы пересечь трамвайные пути и протаранил легковушку в правый бок. ДТП произошло на трамвайной колее. Со слов водителя легковушки, он увидел, что трамвай остановился неподалеку от места аварии и высадил пассажиров. После этого трамвай неожиданно начал катиться вниз и врезался в авто. Водитель трамвая потом объяснил, что у вагона отказали тормоза.