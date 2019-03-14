Движение из Одессы в направлении Киева заблокировано из-за горящей фуры

По данным полиции, автомобиль загорелся в движении.

На 72 км автодороги Киев - Одесса заблокировано движение в направлении Киева вследствие возгорания грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

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По данным полиции, машина загорелась в движении, потерпевшие отсутствуют.

На месте работает экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы. Осуществляется регулирование дорожного движения.

В полиции призвали участников движения учесть ситуацию и выбрать безопасные пути объезда вышеуказанного участка автодороги.

Как сообщал УНИАН, вблизи села Немовичи в Ровенской области во вторник, 5 марта, в 16:40 на ходу загорелся пассажирский поезд сообщением "Сарны - Здолбунов".