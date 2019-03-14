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Движение из Одессы в направлении Киева заблокировано из-за горящей фуры

21:25, 14 марта 2019
Происшествия
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Потерпевшие отсутствуют / фото: пресс-служба патрульной полиции области

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

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По данным полиции, машина загорелась в движении, потерпевшие отсутствуют.

На месте работает экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы. Осуществляется регулирование дорожного движения.

В полиции призвали участников движения учесть ситуацию и выбрать безопасные пути объезда вышеуказанного участка автодороги.

Как сообщал УНИАН, вблизи села Немовичи в Ровенской области во вторник, 5 марта, в 16:40 на ходу загорелся пассажирский поезд сообщением "Сарны - Здолбунов".

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Теги: #ДТП#Киевская область