Движение из Одессы в направлении Киева заблокировано из-за горящей фуры
21:25, 14 марта 2019Происшествия
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По данным полиции, автомобиль загорелся в движении.
Потерпевшие отсутствуют / фото: пресс-служба патрульной полиции области
На 72 км автодороги Киев - Одесса заблокировано движение в направлении Киева вследствие возгорания грузовика.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.
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По данным полиции, машина загорелась в движении, потерпевшие отсутствуют.
На месте работает экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы. Осуществляется регулирование дорожного движения.
В полиции призвали участников движения учесть ситуацию и выбрать безопасные пути объезда вышеуказанного участка автодороги.
Как сообщал УНИАН, вблизи села Немовичи в Ровенской области во вторник, 5 марта, в 16:40 на ходу загорелся пассажирский поезд сообщением "Сарны - Здолбунов".
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