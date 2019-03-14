Перед смертью ограбили: появились новые детали гибели сотрудника АП в Киеве
13:00, 14 марта 2019Происшествия
158 0
У погибшего украли телефон и банковскую карточку.
На теле нет явных признаков насилия, сообщил источник / "Информатор"
Сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, который был найден мертвым 14 марта, ограбили.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.
Читайте такжеЗверски убитый в Киеве мужчина работал в Администрации президента (фото)
"У него украли телефон и банковскую карточку. На теле нет явных признаков насилия. Только кровь из носа", – сказал собеседник УП.
Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли тело погибшего главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александра Бухтатого.
Представитель Нацполиции заявил, что, «согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле не обнаружено».
В то же время ранее СМИ сообщили, что у погибшего мужчина была проломлена голова, а руки были перепачканы кровью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter