Перед смертью ограбили: появились новые детали гибели сотрудника АП в Киеве

У погибшего украли телефон и банковскую карточку.

Сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, который был найден мертвым 14 марта, ограбили.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.

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"У него украли телефон и банковскую карточку. На теле нет явных признаков насилия. Только кровь из носа", – сказал собеседник УП.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли тело погибшего главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александра Бухтатого.

Представитель Нацполиции заявил, что, «согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле не обнаружено».

В то же время ранее СМИ сообщили, что у погибшего мужчина была проломлена голова, а руки были перепачканы кровью.