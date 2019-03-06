Во Львове угарным газом отравились работницы салона красоты

Работниц салона 1990, 1994, 1996 годов рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Во Львове во вторник, 5 марта, угарным газом отравились три работницы салона красоты.

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Инцидент произошел вчера в 19:55 на ул. Венецианова.

«Отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека (работницы салона красоты 1990, 1994, 1996 годов рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в ОКБ г. Львова», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении установлен 2-х контурный газовый котел, работниками ПАО “Львовгаз” подача газа прекращена. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в селе Тейсарив Жидачевского района на Львовщине от отравления угарным газом пострадали двое 11-летних учениц местной школы.