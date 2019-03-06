цей матеріал доступний українською

Во Львове угарным газом отравились работницы салона красоты

13:39, 06 марта 2019
Происшествия
95 0
Обстоятельства происшествия устанавливаются / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Читайте такжеВо Львове в результате отравления угарным газом погибли двое людей

Инцидент произошел вчера в 19:55 на ул. Венецианова.

«Отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека (работницы салона красоты 1990, 1994, 1996 годов рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в ОКБ г. Львова», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении установлен 2-х контурный газовый котел, работниками ПАО “Львовгаз” подача газа прекращена. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в селе Тейсарив Жидачевского района на Львовщине от отравления угарным газом пострадали двое 11-летних учениц местной школы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#угарный газ Львов