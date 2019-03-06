Под Черниговом парень бросился с электроопоры и умер на глазах у родителей и спасателей
На Черниговщине вчера 29-летний мужчина совершил самоубийство, прыгнув с электроопоры высоковольтной линии электропередач.
Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в области.
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Согласно информации, в с Хомино Нежинского района, входящего в состав Вертиивской громады, мужчина (1989 года рождения) совершил самоубийство путем падения с электрической опоры.
Для оказания помощи сотрудникам полиции привлекалось отделение пожарной части с автолестницей из города Нежин. Несмотря на уговоры полиции и спасателей, мужчина прыгнул с опоры и погиб.
По словам односельчан, мужчина обладал положительными характеристиками. Имел медицинское образование, работал в фельдшерско-акушерском пункте, но незадолго до самоубийства уволился. Причины поступка пока неизвестны, но он совершил самоубийство публично, самостоятельно вызвав по телефону спасателей, медиков, полицию и родителей.
Как уточнили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, по этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Продолжается расследование.
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