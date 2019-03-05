В здании банка в Чернигове нашли застреленным 19-летнего охранника

Полиция рассматривает версию самоубийства.

В Чернигове в помещении банка обнаружили убитым 19-летнего работника полиции охраны.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

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Согласно информации, сегодня утром в помещении одного из банковских отделений Чернигова обнаружили тело 19-летнего работника полиции охраны с огнестрельным ранением.

Согласно предварительным данным полиции, рассматривается версия самоубийства, поскольку на записях камер видно, что в помещение, кроме охранника, никто не заходил.

«На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства», - уточнили в полиции.

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