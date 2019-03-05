цей матеріал доступний українською

В здании банка в Чернигове нашли застреленным 19-летнего охранника

12:01, 05 марта 2019
Происшествия
411 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Читайте такжеВ Черкассах застрелили директора нескольких агропредприятий

Согласно информации, сегодня утром в помещении одного из банковских отделений Чернигова обнаружили тело 19-летнего работника полиции охраны с огнестрельным ранением.

Согласно предварительным данным полиции, рассматривается версия самоубийства, поскольку на записях камер видно, что в помещение, кроме охранника, никто не заходил.

«На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства», - уточнили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в гараже погибли молодой человек и девушка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #банк#чернигов