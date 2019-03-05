В здании банка в Чернигове нашли застреленным 19-летнего охранника
12:01, 05 марта 2019Происшествия
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Полиция рассматривает версию самоубийства.
Иллюстрация / REUTERS
В Чернигове в помещении банка обнаружили убитым 19-летнего работника полиции охраны.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.
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Согласно информации, сегодня утром в помещении одного из банковских отделений Чернигова обнаружили тело 19-летнего работника полиции охраны с огнестрельным ранением.
Согласно предварительным данным полиции, рассматривается версия самоубийства, поскольку на записях камер видно, что в помещение, кроме охранника, никто не заходил.
«На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства», - уточнили в полиции.
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