В Запорожье проломили череп бывшему главному антикоррупционеру области

После нападения неизвестных в реанимацию госпитализирован экс-глава Антикоррупционной комиссии при ОГА.

В Запорожье в результате нападения неизвестных в реанимационное отделение госпитализирован экс-глава Антикоррупционной комиссии при Запорожской облгосадминистрации Дмитрий Марченко.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области. Инцидент произошел вчера, 5 марта, в Запорожье.

Как сообщили в полиции, правоохранителям поступило сообщение из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился мужчина 1972 г.р. Врачи предварительно диагностировали у него перелом костей черепа. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение.

«Полицейские установили, что около 15:00 у подъезда по месту жительства пострадавшего четверо неизвестных нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также открыто завладели сумкой потерпевшего», - говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (покушение на убийство) и ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские не называют имя пострадавшего, однако известно, что первым главой Антикоррупционной комиссии при ЗОГА был местный бизнесмен Дмитрий Марченко, 1972 г.р (именно эту дату рождения пострадавшего указывает полиция), которого сменил в должности запорожский журналист Сергей Сидоров. После того, как комиссия во главе с Сидоровым обратилась в НАБУ с просьбой расследовать возможные правонарушения со стороны главы Запорожской ОГА Константина Брыля, комиссия распоряжением губернатора была ликвидирована.