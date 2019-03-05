В центре Николаева дерево рухнуло на авто, превратив его в лепешку (фото, видео)

В момент падения дерева в автомобиле находился лишь водитель, который не пострадал.

Во вторник, 5 марта, в центре Николаева на проезжую часть одной из главных улиц города рухнуло дерево.

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Как передаёт корреспондент УНИАН с места события, инцидент произошёл на пересечении улицы Большая Морская и улицы Фалеевской.

Дерево упало на микроавтобус Газель, который двигался по Б.Морской в сторону ул. Декабристов. По информации пресс-службы патрульной полиции, в момент падения дерева в автомобиле находился лишь водитель, который не пострадал.

Движение перекрыто, спасатели занимаются ликвидацией последствий. На месте работают полицейские.

Напомним, на Львовщине в последний день февраля было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который с утра в области валил деревья и срывал крыши.