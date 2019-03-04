В Киеве четверо арабов на BMW устроили ДТП после ссоры с водителем (фото)

В салоне между водителем и пассажирами произошел конфликт из-за которого водитель вышел из машины на перекрестке с улицей Ушинского и пошел пешком.

В ночь на 4 марта на Чоколовском бульваре столицы водитель не справившись с управлением влетел в фонарный столб, вследствие ДТП пострадали четыре человека.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Броварах: полицейский, сбивший человека, был пьян

Об этом сообщает Информатор. По предварительным данным авария случилась около 1:20. Пятеро мужчин арабской национальности, двигались на автомобиле BMW 530D по Чоколовскому бульвару в сторону улицы Вадима Гетьмана.

В салоне между водителем и пассажирами произошел конфликт из-за которого водитель вышел из машины на перекрестке с улицей Ушинского и пошел пешком. Его место занял один из пассажиров. Однако уже через несколько десятков метров мужчина не справился с управлением и влетел в фонарный столб рядом с АЗС “Окко”.

В результате аварии пострадали четыре человека в салоне BMW. Одного из них в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки госпитализировали в Больницу скорой помощи. От удара о фонарный столб автомобиль получил серьезные повреждения всей передней части и моторного отсека. Машинное масло разлилось на тротуар.

На месте происшествия работали три экипажа патрульной полиции, “скорая” и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.