За ночь на Харьковщине двое мужчин погибли под колесами поезда

Полиция устанавливает личности погибших.

На Харьковщине этой ночью под колесами поездов погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Первый случай произошел в 02:06 на 10 км железнодорожного перегона станции "Ордовка", между селами Ватутино Дергачевского района и Утковка Харьковского района. Мужчина в возрасте 45-50 лет попал под грузовой поезд. По данным полиции, он самостоятельно вышел на встречу поезду, на звуковые и световые сигналы не реагировал.

Второй случай произошел вблизи железнодорожной станции "Слатино" около 03:00. Мужчина 30-35 лет, который переходил железнодорожный путь в неустановленном для этого месте, погиб под колесами пассажирского поезда сообщением "Москва-Кривой Рог".

"По данным фактам следователями открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Проводятся мероприятия по установлению личностей погибших. Все обстоятельства происшествий устанавливаются", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Киеве электричка сбила насмерть железнодорожника.