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В Днепре школьницы издевались над пенсионером (видео)

11:56, 27 февраля 2019
Происшествия
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В сеть попало видео, как в Днепре школьницы издеваются над пенсионером.

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На опубликованном в одном из пабликов города видно, как школьницы замахиваются ногами на пожилого мужчину с палочкой и громко смеются. 

Большинство комментаторов осудило поведение девочек. Некоторые в комментариях пишут, что мужчина якобы находился в нетрезвом состоянии. 

Как сообщал УНИАН, на Львовщине жестокого избили школьницу. Нападавшими оказались местные девочки в возрасте 14-15 лет.

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Теги: #Днепр#избиение