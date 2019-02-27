В Днепре школьницы издевались над пенсионером (видео)

При этом школьницы громко смеялись.

В сеть попало видео, как в Днепре школьницы издеваются над пенсионером.

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На опубликованном в одном из пабликов города видно, как школьницы замахиваются ногами на пожилого мужчину с палочкой и громко смеются.

Большинство комментаторов осудило поведение девочек. Некоторые в комментариях пишут, что мужчина якобы находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине жестокого избили школьницу. Нападавшими оказались местные девочки в возрасте 14-15 лет.