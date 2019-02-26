На Львовщине в пруду обнаружили тело 7-летнего мальчика

По сведениям полиции, ребенок провалился под лед и утонул в водоеме.

В Самборском районе на Львовщине вчера, 25 февраля, поздно вечером в пруду обнаружили тело 7-летнего ребенка.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 7-летний житель одного из сел Самборского района пропал вечером 25 февраля.

После длительных поисков его тело местными жителями было обнаружено в 23:40 в пруду села Барановка.

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Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ребенок провалился под лед и утонул в водоеме.

«Как предварительно установили сотрудники полиции, мальчик, катаясь на велосипеде, подъехал к водоему, оставил его на берегу и вышел на лед. Пройдя несколько метров, он провалился под лед и утонул. Признаки насильственной смерти на теле ребенка обнаружены не были», - информируют в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай». Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, тело мальчика обнаружили в пруду соседнего села, на расстоянии нескольких метров от берега водоема.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Волынской области на льдине, которая плыла по реке Стырь, обнаружили тело первоклассника.