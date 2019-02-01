В Волынской области на дрейфующей по реке льдине обнаружили мертвого первоклассника (фото)

По словам медиков, ребенок находился на льдине уже долгое время.

В Волынской области на льдине, которая плыла по реке Стырь, обнаружили тело первоклассника.

Как сообщили в Управлении ГСЧС в области, сегодня в 13:24 в службу «101» поступила информация о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в городе Рожище, люди обнаружили тело ребенка.

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По вызову выехала дежурные Государственной пожарно-спасательной части №3 г. Рожище.

«Спасатели спустили на воду реки лодку и в 14:00 примерно за 1 километр от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка», - говорится в сообщении.

По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище.

Обстоятельства трагедии выясняются правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, в январе на Николаевщине двое детей провалились под лед.