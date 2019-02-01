В Волынской области на дрейфующей по реке льдине обнаружили мертвого первоклассника (фото)
В Волынской области на льдине, которая плыла по реке Стырь, обнаружили тело первоклассника.
Как сообщили в Управлении ГСЧС в области, сегодня в 13:24 в службу «101» поступила информация о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в городе Рожище, люди обнаружили тело ребенка.
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По вызову выехала дежурные Государственной пожарно-спасательной части №3 г. Рожище.
«Спасатели спустили на воду реки лодку и в 14:00 примерно за 1 километр от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка», - говорится в сообщении.
По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище.
Обстоятельства трагедии выясняются правоохранителями.
Как сообщал УНИАН, в январе на Николаевщине двое детей провалились под лед.