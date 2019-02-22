В Харькове столкнулись два трамвая (видео)

Видео ДТП обнародовали свидетели в соцсети.

В Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей с улицей Героев Труда сегодня, 22 февраля, столкнулись два трамвая.

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Видео происшествия опубликовали в Facebook свидетели аварии.

«Эпическое ДТП двух трамваев на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Видели-видели, но такое ...» – говорится в сообщении.

«Кто ехал на красный, а кто на желтый стартовал! Для Харькова - это норма, увы!», «Умышленно уничтожают подвижной состав трамваев», «Борьба за клиента, который платит по 6, а не по 4. Видно, в прошлом маршрутчиками были», - так отреагировали на событие харьковчане.