В Харькове столкнулись два трамвая (видео)
16:30, 22 февраля 2019Происшествия
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Видео ДТП обнародовали свидетели в соцсети.
Два трамвая не разминулись в Харькове / фото УНИАН
В Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей с улицей Героев Труда сегодня, 22 февраля, столкнулись два трамвая.
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Видео происшествия опубликовали в Facebook свидетели аварии.
«Эпическое ДТП двух трамваев на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Видели-видели, но такое ...» – говорится в сообщении.
«Кто ехал на красный, а кто на желтый стартовал! Для Харькова - это норма, увы!», «Умышленно уничтожают подвижной состав трамваев», «Борьба за клиента, который платит по 6, а не по 4. Видно, в прошлом маршрутчиками были», - так отреагировали на событие харьковчане.
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