В Николаевской области бойцовская собака насмерть загрызла женщину - полиция начала расследование

Медики обнаружили на теле пострадавшей многочисленные следы от собачьих укусов и констатировали у неё интоксикацию и переохлаждение.

В Николаевской области полиция расследует смерть молодой женщины в результате нападения собаки бойцовской породы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, это случилось вечером 18 февраля в Вознесенске.

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«В понедельник, 18 февраля, примерно в 21:40 на линию «102» поступила информация о том, что в Вознесенске случайными прохожими обнаружена девушка, находившаяся без сознания, рядом с которой сидела собака бойцовской породы. По прибытию полицейских собака убежала. Медики госпитализировали девушку. К сожалению, 19 февраля она скончалась в больнице», - сообщили в полиции.

Согласно информации правоохранителей, медики обнаружили на теле пострадавшей многочисленные следы от собачьих укусов и констатировали у нее интоксикацию и переохлаждение. Тело женщины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Продолжаются следственные действия. По факту начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.