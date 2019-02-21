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Председателя Броварского райсовета забросали яйцами (видео)

20:04, 21 февраля 2019
Происшествия
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В Броварах радикалы забросали яйцами чиновника / Скриншот - Facebook - СТОП - Коррупция

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Об этом сообщается в Facebook организации «Стоп - Коррупция», со ссылкой на пресс-службу ГО «Традиции и Порядок». Активисты обвиняют Гришко в хищении средств местного бюджета.

Представители «Традиций и Порядка» утверждают, что семья Гришко имеет асфальтные и бетонные заводы и уже годами направляет бюджетные средства на свои предприятия, где качество асфальта и бетона не соответствует нормам ДБН. Кроме того, Гришко якобы причастен к лоббированию интересов «Песчаной мафии».

«После отказа Сергея Гришко остановить «дерибан», активисты забросали его яйцами. В сессионном зале произошла потасовка и драка. В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в центре Одессы произошла потасовка между сторонниками и противниками лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, которого неизвестные забросали яйцами.

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Теги: #Бровары#яйца