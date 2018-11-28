В Одессе закидали яйцами Гриценко и побили его соратников (видео)

Очевидцы утверждают, что нападавшие – молодые мужчины спортивного телосложения.

В центре Одессы сегодня произошло столкновение между сторонниками и противниками лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, которого неизвестные забросали яйцами.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во время встречи с одесситами, которая должна была состояться в Приморском районе города, неизвестные забросали яйцами лидера политической партии.

В результате между его сторонниками и противниками произошло столкновение.

«По имеющейся информации, во время конфликта его участники использовали против оппонентов газовые баллончики. Противоправные действия прекратили полицейские, которые патрулировали улицы. Они разняли участников конфликта и не допустили его эскалации», - заявили в главке.

Читайте такжеКоломойский рассказал, у кого наибольшие шансы стать новым президентом

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению всех ее участников.

Со слов сторонников Гриценко, в среду была запланирована его встреча в помещении офисного центра «Терминал-42» на улице Ришельевской. Они отмечают, что злоумышленников было порядка 20-30 человек. Сначала они преградили путь политику и пытались вручить ему большую тыкву, в которую вставили фалоиммитатор. На тыкве была оскорбительная надпись, сделанная с применением ненормативной лексики. Гриценко оттолкнул «подарок», после чего его забросали яйцами.

«Затем «титушки» напали на активистов, которые сопровождали Гриценко. Полиция никого из нападавших не задержала. Есть пострадавшие, вызвали скорую. Пострадавшие и свидетели сейчас общаются с полицией. Впереди нападавших были несколько асоциальных элементов, для прикрытия, сами боевики были в масках», - заявили сторонники политика.

Очевидцы утверждают, что нападавшие – молодые мужчины спортивного телосложения. У одного из пострадавших рассечена бровь.

Как передает Shark Radio на своей странице в Facebook, инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится SHARK Radio.

Отмечается, что у политика был запланирован прямой эфир.

«Группа людей спортивной наружности сначала перегородила Гриценко вход, а затем напала на сторонников политика, которые его сопровождали. Нескольких из них "титушки" побили, в частности, одному мужчине рассекли бровь. Первую помощь пострадавшим оказали медики скорой, которая прибыла на место происшествия. На данный момент полиция опрашивает свидетелей», - говорится в сообщении.