В Житомире в частном доме нашли тела двух убитых женщин (видео)

Правоохранители считают, что к смертям причастен знакомый погибшей девушки.

В частном домовладении на окраине Житомира сегодня полиция обнаружила тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Утро субботы принесло весть о страшном происшествии. В частном домовладении почти на окраине областного центра полиция обнаружила тела двух женщин в возрасте 41 и 21 год. Смерть обеих была насильственной. У нас есть основания полагать, что к смерти причастен знакомый девушки. Сейчас идут его поиски", - сообщил Печененко.

Как сообщили УНИАН в полиции, сейчас по данному факту открыто уголовное производство. На месте происшествия работают правоохранители, подробности трагедии полиция обещает сообщить позже. Расследование дела продолжается.