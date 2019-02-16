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В Житомире в частном доме нашли тела двух убитых женщин (видео)

15:52, 16 февраля 2019
Происшествия
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В полиции сообщили, что смерть обоих была насильственной. \ 112.ua

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Утро субботы принесло весть о страшном происшествии. В частном домовладении почти на окраине областного центра полиция обнаружила тела двух женщин в возрасте 41 и 21 год. Смерть обеих была насильственной. У нас есть основания полагать, что к смерти причастен знакомый девушки. Сейчас идут его поиски", - сообщил Печененко.

Как сообщили УНИАН в полиции, сейчас по данному факту открыто уголовное производство. На месте происшествия работают правоохранители, подробности трагедии полиция обещает сообщить позже. Расследование дела продолжается.

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Теги: #полиция#Житомир