В Киеве нашли мертвыми пропавшую девушку и ее возлюбленного (фото)

Девушка с 24 декабря числилась пропавшей без вести.

В одной из киевских квартир нашли мертвой Татьяну Романенко, которая с 24 декабря числилась как пропавшая без вести.

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Рядом с девушкой был обнаружен труп ее молодого человека, сообщил в Facebook администратор сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"Пропавшая ранее девушка Татьяна 1987 г. р. найдена убитой, на квартире, также рядом обнаружен труп ее парня. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты", - говорится в сообщении.

Больше информации Антонов не разглашает, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киеве на детской площадке нашли труп.