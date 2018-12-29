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В Киеве нашли мертвыми пропавшую девушку и ее возлюбленного (фото)

16:36, 29 декабря 2018
Происшествия
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В Киеве нашли мертвой пропавшую без вести девушку / фото facebook.com/vlad.life

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Рядом с девушкой был обнаружен труп ее молодого человека, сообщил в Facebook администратор сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"Пропавшая ранее девушка Татьяна 1987 г. р. найдена убитой, на квартире, также рядом обнаружен труп ее парня. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты", - говорится в сообщении.

Больше информации Антонов не разглашает, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киеве на детской площадке нашли труп.

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Теги: #Киев#убийство