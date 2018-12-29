В Киеве нашли мертвыми пропавшую девушку и ее возлюбленного (фото)
16:36, 29 декабря 2018Происшествия
1441 0
Девушка с 24 декабря числилась пропавшей без вести.
В Киеве нашли мертвой пропавшую без вести девушку / фото facebook.com/vlad.life
В одной из киевских квартир нашли мертвой Татьяну Романенко, которая с 24 декабря числилась как пропавшая без вести.
Читайте такжеВ Киеве мужчина умер по пути на работу, не дойдя 30 метров до остановки
Рядом с девушкой был обнаружен труп ее молодого человека, сообщил в Facebook администратор сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов.
"Пропавшая ранее девушка Татьяна 1987 г. р. найдена убитой, на квартире, также рядом обнаружен труп ее парня. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты", - говорится в сообщении.
Больше информации Антонов не разглашает, ссылаясь на тайну следствия.
Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киеве на детской площадке нашли труп.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter