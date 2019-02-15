В Киеве хулиганы осквернили памятник воинам АТО (фото)
14:44, 15 февраля 2019Происшествия
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Неизвестные облили памятник красной краской.
В Киеве неизвестные облили красной краской памятник участникам АТО / фото kyiv.npu.gov.ua
На улице Леся Курбаса в Святошинском районе Киева неизвестные облили красной краской памятник воинам АТО.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Действия злоумышленников правоохранители квалифицировали как хулиганство и открыли по данному факту уголовное производство.
"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении.
фото kyiv.npu.gov.ua
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