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В Киеве хулиганы осквернили памятник воинам АТО (фото)

14:44, 15 февраля 2019
Происшествия
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В Киеве неизвестные облили красной краской памятник участникам АТО / фото kyiv.npu.gov.ua

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Действия злоумышленников правоохранители квалифицировали как хулиганство и открыли по данному факту уголовное производство.

"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении.

фото kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, вандалы обокрали один из символов украинской столицы.

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Теги: #Киев#хулиганы#памятник героям АТО