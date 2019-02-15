В Киеве хулиганы осквернили памятник воинам АТО (фото)

Неизвестные облили памятник красной краской.

На улице Леся Курбаса в Святошинском районе Киева неизвестные облили красной краской памятник воинам АТО.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Действия злоумышленников правоохранители квалифицировали как хулиганство и открыли по данному факту уголовное производство.

"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вандалы обокрали один из символов украинской столицы.