В Черновцах во время движения загорелся троллейбус с пассажирами (видео)
10:57, 11 февраля 2019Происшествия
11 0
Всего в троллейбусе находилось около 20 человек. Никто из них не пострадал.
В Одессе на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
В Черновцах сегодня утром загорелся троллейбус, который перевозил пассажиров.
Как передает корреспондент УНИАН, происшествие произошло примерно в 7.40 на Центральной площади.
Читайте такжеВ центре Тернополя посреди дня загорелся троллейбус (фото, видео)
Возгорание произошло в моторном отсеке троллейбуса, когда он доезжал до перекрестка улиц Главной и Русской.
По сообщению очевидцев, передняя часть троллейбуса внезапно задымилась. После этого троллейбус остановился, а для пассажиров открыли дверь. Всего в троллейбусе находилось около 20 человек.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и Управления ГСЧС. Они оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
В результате происшествия на улице Главной возникли незначительные осложнения движения транспорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter