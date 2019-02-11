В Черновцах во время движения загорелся троллейбус с пассажирами (видео)

Всего в троллейбусе находилось около 20 человек. Никто из них не пострадал.

В Черновцах сегодня утром загорелся троллейбус, который перевозил пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, происшествие произошло примерно в 7.40 на Центральной площади.

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Возгорание произошло в моторном отсеке троллейбуса, когда он доезжал до перекрестка улиц Главной и Русской.

По сообщению очевидцев, передняя часть троллейбуса внезапно задымилась. После этого троллейбус остановился, а для пассажиров открыли дверь. Всего в троллейбусе находилось около 20 человек.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и Управления ГСЧС. Они оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

В результате происшествия на улице Главной возникли незначительные осложнения движения транспорта.