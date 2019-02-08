На Прикарпатье мужчина обстрелял из ружья здание радиостанции и ранил полицейского

Злоумышленник задержан. Во время задержания он нанес полицейскому ножевые ранения в лицо.

В Ивоно-Франковской области при задержании мужчина, который стрелял по окнам помещения радиостанции, ранил полицейского.

Читайте такжеПятилетнему мальчику выстрелили в глаз: подробности стрельбы в Киеве (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в Калушском отделе полиции Ивано-Франковской области, сегодня, 8 февраля, около 12 часов в г. Калуш неизвестный стрелял в окна офиса местной радиостанции «Калуш FM», которая расположена на втором этаже офисного помещения на площади Героев. Никто из сотрудников радио не пострадал.

На месте происшествия правоохранители нашли восемь гильз.

Отмечается, что меньше часа понадобилось правоохранителям Калушского отдела полиции, чтобы задержать предполагаемого подозреваемого.

При задержании был ранен полицейский. На месте работает следственно-оперативная группа.

«Подозреваемый, который был с охотничьим ружьем, при задержании нанес полицейскому ножевые ранения в лицо. Пострадавшего увезла карета скорой помощи в больницу», - уточнили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Харькове охранник застрелил посетителя.