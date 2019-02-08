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На Прикарпатье мужчина обстрелял из ружья здание радиостанции и ранил полицейского

14:34, 08 февраля 2019
Происшествия
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На Ивано-Франковщине мужчина из ружья обстрелял радиостанцию / фото Peter.Thurgood via flickr.com

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Как сообщили УНИАН в Калушском отделе полиции Ивано-Франковской области, сегодня, 8 февраля, около 12 часов в г. Калуш неизвестный стрелял в окна офиса местной радиостанции «Калуш FM», которая расположена на втором этаже офисного помещения на площади Героев. Никто из сотрудников радио не пострадал.

На месте происшествия правоохранители нашли восемь гильз.

Отмечается, что меньше часа понадобилось правоохранителям Калушского отдела полиции, чтобы задержать предполагаемого подозреваемого.

При задержании был ранен полицейский. На месте работает следственно-оперативная группа.

«Подозреваемый, который был с охотничьим ружьем, при задержании нанес полицейскому ножевые ранения в лицо. Пострадавшего увезла карета скорой помощи в больницу», - уточнили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Харькове охранник застрелил посетителя.

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Теги: #стрельба#Ивано-Франковск#полицейский