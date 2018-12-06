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В сети появилось видео смертельной стрельбы в харьковском супермаркете

20:35, 06 декабря 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Подозрительный покупатель собрал, казалось бы, обычный набор продуктов: сыр, кефир, рыбу, хлеб, но начал есть их прямо в торговом зале. На кассу принес уже объедки и отказался их оплачивать. 

Как все происходило – сняли камеры наблюдения супермаркета. Из подсобного помещения на парковку сначала выбегает сотрудник Государственной службы охраны, потом покупатель, но поворачивает в другую сторону – пытается убежать. Охранник достает табельный пистолет и целится в убегающего, в него он выстрелил 2 раза.

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От полученных ранений 24-летний покупатель умер. Охранник сейчас с прессой не общается. Известно лишь, что его жизни угрозы нет, он под присмотром медиков. 

Ранее в центре Киева неизвестный открыл стрельбу и скрылся на внедорожнике.

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Теги: #стрельба#Харьков#супермаркет