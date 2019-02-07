В Полтаве упавшая с крыши ледяная глыба убила пенсионера

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.

В Полтаве с крыши дома на улице Гребенки ледяная глыба упала на 83-летнего пенсионера, который проходил мимо.

Инцидент произошел около полудня 6 февраля, сообщили сегодня в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

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Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма, однако спасти жизнь пенсионера медикам не удалось.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего).

Как сообщал УНИАН, 6 февраля от падения с крыши льда в Полтаве пострадала 18-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.