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В Полтаве упавшая с крыши ледяная глыба убила пенсионера

11:06, 07 февраля 2019
Происшествия
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В Полтаве пенсионеру на голову с крыши упал лед, мужчина умер / фото УНИАН

Инцидент произошел около полудня 6 февраля, сообщили сегодня в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

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Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма, однако спасти жизнь пенсионера медикам не удалось.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего).

Как сообщал УНИАН, 6 февраля от падения с крыши льда в Полтаве пострадала 18-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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Теги: #пенсионер#Полтава#сосульки