В Полтаве упавшая с крыши ледяная глыба убила пенсионера
11:06, 07 февраля 2019Происшествия
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Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.
В Полтаве пенсионеру на голову с крыши упал лед, мужчина умер / фото УНИАН
В Полтаве с крыши дома на улице Гребенки ледяная глыба упала на 83-летнего пенсионера, который проходил мимо.
Инцидент произошел около полудня 6 февраля, сообщили сегодня в отделе коммуникации полиции Полтавской области.
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Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма, однако спасти жизнь пенсионера медикам не удалось.
Полиция по данному факту открыла уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего).
Как сообщал УНИАН, 6 февраля от падения с крыши льда в Полтаве пострадала 18-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
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