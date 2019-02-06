Опасная оттепель: в Полтаве девушке на голову упала ледяная глыба (видео)
10:42, 06 февраля 2019Происшествия
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На этом месте от падения снега пострадали уже трое людей.
В Полтаве девушка получила черепно-мозговую травму в результате падения на нее ледяной глыбы / скриншот видео ТСН
В Полтаве на 18-летнюю девушку с крыши дома упала снежная глыба. Ее госпитализировали в больницу.
У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, говорится в сюжете ТСН.
После инцидента на место приехали коммунальщики, которые начали сбивать снег и лед с крыши.
Отмечается что этой зимой на этой улице от падения снега уже пострадали два ребенка. В общем это уже шестая жертва оттепели в Полтаве.
В Полтаве снежная глыба упала на 18-летнюю девушку
Я сообщал УНИАН, в центре Конотопа на супругов упала ледяная глыба с крыши многоэтажки.
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