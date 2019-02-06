Опасная оттепель: в Полтаве девушке на голову упала ледяная глыба (видео)

На этом месте от падения снега пострадали уже трое людей.

В Полтаве на 18-летнюю девушку с крыши дома упала снежная глыба. Ее госпитализировали в больницу.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, говорится в сюжете ТСН.

После инцидента на место приехали коммунальщики, которые начали сбивать снег и лед с крыши.

Отмечается что этой зимой на этой улице от падения снега уже пострадали два ребенка. В общем это уже шестая жертва оттепели в Полтаве.



Я сообщал УНИАН, в центре Конотопа на супругов упала ледяная глыба с крыши многоэтажки.