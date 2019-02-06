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Опасная оттепель: в Полтаве девушке на голову упала ледяная глыба (видео)

10:42, 06 февраля 2019
Происшествия
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В Полтаве девушка получила черепно-мозговую травму в результате падения на нее ледяной глыбы / скриншот видео ТСН

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, говорится в сюжете ТСН.

После инцидента на место приехали коммунальщики, которые начали сбивать снег и лед с крыши.

Отмечается что этой зимой на этой улице от падения снега уже пострадали два ребенка. В общем это уже шестая жертва оттепели в Полтаве.
 

Я сообщал УНИАН, в центре Конотопа на супругов упала ледяная глыба с крыши многоэтажки.

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Теги: #снег#Полтава