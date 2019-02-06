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В Киеве у автобуса во время движения отвалилось дно (фото, видео)

16:15, 06 февраля 2019
Происшествия
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В Киеве на ходу развалился автобус / Информатор

На улице Милютенко в Киеве у автобуса, следующего по маршруту №33, во время движения оторвалось днище. Задняя часть автомобиля оказалась на асфальте.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел 5 февраля, около 23:00. Автобус развалился после наезда на «лежачего полицейского». В результате аварии никто не пострадал.

На место прибыл автомобиль технической помощи для того, чтобы отбуксировать сломанную машину в депо. Там специалисты определят степень повреждений, которые получил автобус.

Информатор
Информатор

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Теги: #Киев#автобус