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В Белой Церкви автомобиль сбил насмерть двух студентов

15:56, 05 февраля 2019
Происшествия
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Под Киевом произошла смертельная авария / Facebook - Полиция Киевской области

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Как сообщает пресс-служба Полиции Киевской области, трагедия произошла вечером 4 февраля. В 18:30 водитель совершил наезд на двух мужчин, которые пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм молодые парни возрастом в 20 и 21 год скончались на месте аварии.

Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины.

Автотранспорт изъят в качестве вещественного доказательства. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе под Киевом в военный КРАЗ врезался грузовик Volvo. В результате аварии пострадал водитель грузовика.

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Теги: #Киев#ДТП