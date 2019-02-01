На Полтавщине в припаркованном на трассе авто нашли тело бизнесмена

На теле мужчины были признаки насильственной смерти.

В Кременчугском районе Полтавской области правоохранители обнаружили на трассе припаркованный автомобиль с телом мужчины внутри.

Как сообщили в отделе коммуникации Полтавской области, на теле были явные признаки насильственной смерти.

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"Вчера около 21 часа патрульными полицейскими во время патрулирования территории Кременчугского района на 96-м километре трассы М-22 Александрия-Кременчуг в направлении города Кременчуг был обнаружен припаркованный автомобиль Hyundai Santafe, в котором обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что погибший - 55-летний местный частный предприниматель.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 января в Николаеве возле Ленинского районного суда местный житель расстрелял супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи. 52-летний злоумышленник был задержан оперативниками Ингульского отдела полиции.

Правоохранители установили, что подозреваемый и его жертвы были оппонентами по делу, которое рассматривалось в райсуде по долговым обязательствам. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и сделал несколько выстрелов в мужчину и женщину.