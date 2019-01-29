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На Николаевщине двое детей провалились под лед (фото, видео)

11:40, 29 января 2019
Происшествия
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На Николаевщине женщина спасла двух детей, провалившихся под лед / фото mk.dsns.gov.ua

Происшествие случилось 27 января. Об этом сегодня сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

"Восьмилетний Даниил, его десятилетняя сестренка Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу, а затем вышли на лед. Девочка бросила шапку брата вперед, но когда Данил побежал за ней, лед под ним проломился, и мальчик оказался в ледяной воде. Испугавшись за младшего брата, Аня прыгнула за ним, чтобы помочь выбраться, Андрею же крикнула бежать в ближайшие дома и звать взрослых", - говорится в сообщении.

фото mk.dsns.gov.ua

Спасла детей местная жительница Тамила Чернюк, проживающая неподалеку, которая бросилась в реку в одних тапочках и халате.

"Сначала думала, что детвора играется, но потом поняла, что случилась беда. Как была, в халате и тапочках, бежала изо всех сил вниз к реке, прыгнула в прорубь и один за другим вытащила детей. Приказала им ползти к берегу и сама поползла" - рассказала спасателям Тамила Анатольевна.

фото mk.dsns.gov.ua

Женщина отвела детей в дом, где напоила их чаем и сделала горячую ванну. После этого детей осмотрели медики в больнице. Здоровью братика и сестрички ничего не угрожало и вскоре отец забрал их домой.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Одессе спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей.

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Теги: #дети#лед#Николаевщина