На центральном рынке Днепра обрушилась крыша торговых рядов (фото)

В Днепре крышу торговых рядов рынка "Озерка" не выдержала веса снега. Торговцы успели сбежать, оставив личные вещи. Никто не пострадал.

В Днепре из-за чрезмерного количества снега обрушилась крыша торговых рядов на рынке "Озерка" и навес на стоянке на 12-м квартале.

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Об этом передает "Информатор". В Днепре крышу торговых рядов рынка "Озерка" не выдержала веса снега. Торговцы успели сбежать, оставив личные вещи. Никто не пострадал.

Также, из-за чрезмерного количества снега, на проспекте Богдана Хмельницкого обвалился навес на стоянке рядом с домом №103. Авто, которые находились под навесом, получили повреждения.