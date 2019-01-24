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На центральном рынке Днепра обрушилась крыша торговых рядов (фото)

17:51, 24 января 2019
Происшествия
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Торговцы успели сбежать, оставив личные вещи / Фото: Информатор

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Об этом передает "Информатор". В Днепре крышу торговых рядов рынка "Озерка" не выдержала веса снега. Торговцы успели сбежать, оставив личные вещи. Никто не пострадал.

Также, из-за чрезмерного количества снега, на проспекте Богдана Хмельницкого обвалился навес на стоянке рядом с домом №103. Авто, которые находились под навесом, получили повреждения.

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Теги: #Днепр#рынок