В харьковской школе распылили газовый баллончик

Пострадавших в результате инцидента нет.

В харьковской школе в среду, 23 января, в раздевалке школы №108 распылили газовый баллончик.

Об этом сайту города Харьков 057.ua сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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«Около 11.00 неизвестный распылил неопознанное вещество. По предварительной информации, это сделали из баллончика», - сообщили в полиции.

Как сообщили в пресс-службе "главка", школьников эвакуировали из помещения, учебный процесс не прерывался, пострадавших нет.

Информацию о событии внесли в Журнал единого учета Холодногорского отдела полиции.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2018 года в Черноморске 13-летняя ученица распылила в школе газовый баллончик, пострадали 4 ученика.