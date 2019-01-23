В харьковской школе распылили газовый баллончик
15:20, 23 января 2019Происшествия
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Пострадавших в результате инцидента нет.
После распыления баллончика школьников эвакуировали из помещения / фото УНИАН
В харьковской школе в среду, 23 января, в раздевалке школы №108 распылили газовый баллончик.
Об этом сайту города Харьков 057.ua сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.
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«Около 11.00 неизвестный распылил неопознанное вещество. По предварительной информации, это сделали из баллончика», - сообщили в полиции.
Как сообщили в пресс-службе "главка", школьников эвакуировали из помещения, учебный процесс не прерывался, пострадавших нет.
Информацию о событии внесли в Журнал единого учета Холодногорского отдела полиции.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2018 года в Черноморске 13-летняя ученица распылила в школе газовый баллончик, пострадали 4 ученика.
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