В Умани перед Крещением повредили гипсовое распятие Иисуса Христа

Полиция ищет вандалов, которые отбили ноги у гипсового распятия Иисуса Христа, установленного на деревянном кресте на берегу пруда.

В городе Умань Черкасской области на берегу пруда неизвестные лица повредили гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте.

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Об этом сообщает областное управление полиции.

Преступление произошло перед Крещением, которое православные отмечают 19 января. На месте работает следственно-оперативная группа, лица, совершившие правонарушение, устанавливаются.

По факту преступления открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Новость о святотатстве в городе, который ежегодно посещают десятки тысяч хасидов (одно из течений в иудаизме), чтобы посетить могилу своего духовного лидера — цадика Нахмана, отреагировал и посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

"Я слышал новости о акте вандализма, осквернении распятия в Умани. Я хочу решительно осудить этот поступок, а также любой подобный акт против любого религиозного символа любой религии.

Я надеюсь, что эта провокация не повредит мирному сосуществованию всех общин в Умани", - написал дипломат в Twitter.