Раненый в Харькове офицер полиции рассказал о нападении (видео 18+)
10:10, 18 января 2019Происшествия
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На кадрах видно окровавленного мужчину, которому медики оказывают помощь.
В офицера полиции стреляли / фото hk.npu.gov.ua
В сети появилось видео с раненым офицером полиции, на которого утром 16 января напали в Харькове.
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Ролик опубликовал Telegram-канал "Подслушано в полиции". На кадрах видно окровавленного мужчину, которому медики оказывают помощь.
В кадре пострадавший рассказал, что к нему на улице подошел неизвестный, несколько раз его ударил. Потом появился второй злоумышленник, который достал пистолет и начал стрелять.
Как сообщал УНИАН, утром 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины и ранили его в голову и шею.
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