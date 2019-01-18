Раненый в Харькове офицер полиции рассказал о нападении (видео 18+)

На кадрах видно окровавленного мужчину, которому медики оказывают помощь.

В сети появилось видео с раненым офицером полиции, на которого утром 16 января напали в Харькове.

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Ролик опубликовал Telegram-канал "Подслушано в полиции". На кадрах видно окровавленного мужчину, которому медики оказывают помощь.

В кадре пострадавший рассказал, что к нему на улице подошел неизвестный, несколько раз его ударил. Потом появился второй злоумышленник, который достал пистолет и начал стрелять.

Как сообщал УНИАН, утром 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины и ранили его в голову и шею.