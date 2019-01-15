На Львовщине чиновника Госаудитслужбы задержали во время получения 30 тысяч гривень взятки

В целом правоохранители задокументировали неоднократное вымогательство и получение данным должностным лицом взяток на общую сумму 90 тыс. грн.

Во Львове чиновника Госаудитслужбы сегодня, 15 января, разоблачили при получении неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. грн от главного бухгалтера одного из культурных учреждений Львова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в целом задокументировано неоднократное вымогательство и получение данным должностным лицом взяток на общую сумму 90 тыс. грн.

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Работники Управления защиты экономики во Львовской области совместно со следователями Главного управления Нацполиции Львовской области и под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили схему систематического получения взяток руководителем одного из структурных подразделений Западного офиса Госаудитслужбы.

Установлено, что чиновник организовал схему системного вымогательства и получения от работников бюджетных учреждений взяток за содействие в неотражении выявленных нарушений при проведении плановых контрольных мероприятий (аудита).

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до шести лет.