В Киево-Печерской Лавре произошел пожар (фото, видео)

В настоящее время площадь пожара составляет ориентировочно 200 квадратных метров, горит крыша дома.

В понедельник, 14 января, на территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, горит здание, которое относится к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

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«Горит недействующее двухэтажное здание, которое предусмотрено под реконструкцию. Оно не на территории лавры, она рядом и входит в архитектурный комплекс. Крыша дома горит», - рассказала она.

Как сообщается на сайте столичного управления ГСЧС, сегодня в 16:17 на пульт связи 101 поступила заявка, что горит здание на улице Лаврской, 23.

«Согласно предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. «На настоящее время площадь пожара составляет ориентировочно 200 квадратных метров. На месте работает около 44 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной техники», - говорится в сообщении. Тушение пожара продолжается.

"По состоянию на 17:30 личный состав, задействованный в тушении пожара, выведен на безопасное расстояние из здания, в связи с угрозой обвала перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение проводится снаружи", - говорится в сообщении.