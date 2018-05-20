На шахте во Львовской области произошел обвал

Всего на шахте в это время работали 60 человек. Пока еще устанавливаются причины этого инцидента.

В результате обвала породы на шахте в селе Межиречье Сокальского района на Львовщине, четверо шахтеров оказались заблокированными под землей.

По информации департамента гражданской защиты Львовской ОГА, обвал произошел около 00:06 воскресенье, 20 мая, а к 00:55 спасателям удалось поднять заваленных работников шахты на поверхность, пишет Zaxid.net.

«Около 00:06 в с. Междуречья на шахте «Возрождение» ГП «Львовуголь» на глубине 520 метров под землей во время выполнения работ по прохождению выработки на 434-м конвейерном штреке произошел обвал породы, за которым находились четыре работника шахты. Около 00:55 спасательным подразделением заблокированных людей подняли на поверхность», – говорится в сообщении ЛОГА.

Читайте такжеВ Кривом Роге обвалилась шахта: погиб рабочий

Состояние всех пострадавших удовлетворительное, в госпитализации никто из пострадавших не нуждался. Всего на шахте в это время работали 60 человек. Пока еще устанавливаются причины этого инцидента.