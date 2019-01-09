Злоумышленника, в частности, интересовала информация о количестве личного состава и техники подразделений Вооруженных Сил Украины.

В Тернополе по материалам СБУ осужден информатор боевиков "ЛНР". Как сообщили УНИАН в секторе взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ в Тернопольской области, оперативники спецслужбы установили, что житель Рубежного собирал для боевиков незаконных вооруженных формирований сведения о силах антитеррористической операции на территории региона.

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Злоумышленника, в частности, интересовала информация о количестве личного состава и техники подразделений Вооруженных Сил Украины, дислоцированные в городе, и их перемещение через железнодорожную станцию. Полученные сведения он передавал представителю так называемой «народной милиции ЛНР».

Также мужчина пытался привлечь к противоправной деятельности местных жителей.

В ноябре 2016 года сотрудники СБУ задержали информатора боевиков в его собственном доме.

Тернопольский горрайонный суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде четырех с половиной лет заключения.

Приговор вступил в законную силу.