В оккупированном Крыму требуют публичного расследования нападения на активиста Ризу Асанова

Активисты движения «Свободный Крым» на собрании 5 января в Белогорске в оккупированном Россией Крыму решили обратиться в российскую прокуратуру Крыма, чтобы сделать публичным процесс расследования нападения на крымскотатарского активиста Ризу Асанова.

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Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на активистку движения Эмине Ибраимову.

«На собрании мы обсудили опасность для правозащитной и активистской деятельности в Крыму. Недавний случай с нападением среди бела дня на крымскотатарского активиста Ризу Асанова и угрозы в его адрес - это сигнал для всех активистов, потому следующим может быть кто угодно из нас. И мы решили обратиться в российскую прокуратуру Крыма с требованием информировать нас о проведенном расследовании этого инцидента. В начале рабочей недели я лично отправлю это обращение в прокуратуру», - заявила активистка.

Как сообщал УНИАН, 2 января в оккупированном Крыму неизвестный напал на активиста Ризу Асанова.

Неизвестный мужчина ударил его со спины предметом, похожим на палку. По мнению активиста, нападавший был не один. От удара Риза Асанов потерял сознание.

Позже активист направился в Белогорскую районную больницу, в приемном отделении которой его обследовал врач. Асанову поставили диагноз «ушиб правого плеча и сотрясение головного мозга средней тяжести» и назначили медикаментозное лечение.